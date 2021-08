https://it.sputniknews.com/20210801/a-verona-manifestazione-contro-il-green-pass-al-grido-di-liberta-12342794.html

A Verona manifestazione contro il green pass al grido di “libertà”

Nella giornata di ieri, 31 luglio, a Verona come in numerose altre città italiane molti cittadini sono scesi in piazza per scandire il loro “no” al green pass... 01.08.2021, Sputnik Italia

Già prima delle ore 18.00 centinaia di persone, ad occhio probabilmente più di un migliaio, si sono date appuntamento in piazza Bra davanti al municipio per ripetere la manifestazione già tenutasi sabato 24 luglio.La protesta è stata gestita in modo molto libero, chiunque tra i partecipanti ha potuto impugnare il microfono e dire la sua opinione. Va inoltre evidenziato che la manifestazione non è stata guidata da alcuna forza politica in particolare. Come più di una volta rimarcato da coloro che hanno preso la parola, la questione del green pass va al di là degli orientamenti dei vari partiti.Chi protesta in piazza contro il green pass lo fa indipendentemente dal proprio orientamento politico, ma lo fa perché ritiene ingiusto che si arrivi a una tal forma di discriminazione, che partendo da presupposti sanitari condizionerà in maniera pervasiva la vita di coloro che non disporranno del “lasciapassare verde”! In piazza, uniti nella protesta c’erano sia gruppi venetisti che innalzavano il vessillo di San Marco, come pure tanti cittadini che hanno applaudito al Tricolore intonando poi l’inno di Mameli.Numerosi gli slogan scanditi durante la manifestazione. Un ampio tributo è stato dato al ricordo del primario Giuseppe De Donno per aver salvato tanti malati-Covid e per il suo contributo, non valorizzato dal Paese, per la terapia del plasma iperimmune.Le Forze dell’Ordine hanno presidiato la piazza, tutta la manifestazione si è svolta nel modo più pacifico senza alcun incidente, anzi i manifestanti hanno persino ringraziato le Forze dell’Ordine per la loro composta presenza.Già 14 gli indagati per la manifestazione del 24 luglioTra i presenti al raduno anche Maurizio Ruggiero, viso noto tra gli ambienti tradizionalisti cattolici e venetisti, uno dei 14 indagati per aver partecipato il 24 luglio alla stessa manifestazione; ha commentato a Sputnik Italia la sua imputazione:

