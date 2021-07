https://it.sputniknews.com/20210731/variante-delta-in-australia-lockdown-di-3-giorni-a-brisbane-e-altri-municipi-del-queensland-12338955.html

Variante Delta in Australia, lockdown di 3 giorni a Brisbane e altri municipi del Queensland

Variante Delta in Australia, lockdown di 3 giorni a Brisbane e altri municipi del Queensland

Il lockdown di almeno tre giorni viene introdotto in oltre dieci aree ad amministrazione locale australiane (LDA) nello stato del Queensland, tra cui il...

Oltre a Brisbane, il lockdown viene introdotto anche nelle LGA di Ipswich, Logan, Sunshine Coast, Redland e altre.Al momento, stando ai dati del governo dello stato, i casi del coronavirus attivi nel Queensland sono 46, con 7 nuovi casi nelle ultime 24 ore.Le autorità spiegano che nelle aree interessate dalla misura, i residenti possono uscire di casa solo per acquistare beni necessari o medicinali, lavorare o studiare a determinate condizioni, praticare sport entro 10 chilometri dalla propria abitazione, ricevere servizi medici e aiutare malati e bisognosi.Le autorità locali australiane avevano precedentemente imposto il lockdown in altre aree del Paese. Le restrizioni sono state introdotte a Sydney, negli stati di Victoria, Nuovo Galles del Sud, Australia Meridionale e in altri territori. In diverse città, tra cui Sidney, migliaia di persone hanno preso parte a proteste di strada sfociate in scontri con la polizia.

