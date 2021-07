https://it.sputniknews.com/20210731/variante-delta-bertolaso-nessun-morto-fra-i-vaccinati-con-doppia-dose-in-lombardia-12332312.html

I dati forniti dal coordinatore mostrano che il contagio fra vaccinati è un evento raro e per lo più risolvibile senza l'ospedalizzazione. 31.07.2021, Sputnik Italia

Fra i soggetti vaccinati con tutte e due le dosi, solo l'8% è stato contagiato con la variante Delta in Lombardia. Lo ha detto il coordinatore per la campagna vaccinale della regione, Guido Bertolaso, durante una conferenza stampa per fare il punto sulle vaccinazioni. Su queste cifre Bertolaso invita ad una riflessione: "Il vaccino è fondamentale, non tanto per eliminare l'epidemia di coronavirus, non tanto per impedire di prendere il coronavirus, ma soprattutto per mitigare al massimo gli effetti dell'infezione", ha aggiunto.Le cifre del covid in LombardiaNell'ultimo bollettino regionale rilasciato venerdì 30 luglio sono segnalati 678 casi di positività, a fronte di 36.583 tamponi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è dell'1,8%. Solo una persona è deceduta per Covid-19. Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva, sono 26 in tutto, quattro in meno rispetto al giorno precedente. In aumento i ricoveri ordinari Covid-19, sono 211, cinque in più. Le dosi di vaccino somministrate in Lombardia sono 12.083.035 su 12.280.464 ricevute.

