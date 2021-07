https://it.sputniknews.com/20210731/turchia-in-fiamme-12334384.html

Turchia in fiamme

Il caldo nel sud della Turchia ha provocato un forte aumento del numero di incendi. Gli incendi sono arrivati in località turistiche come Bodrum e Marmaris. 31.07.2021, Sputnik Italia

Le autorità stanno evacuando turisti e residenti. Secondo il ministro dell’Agricoltura Bekir Pakdemirli, almeno 183 persone sono state coinvolte negli incendi.Gli incendi boschivi in Turchia hanno colpito 42 insediamenti, 27 dei quali sono stati evacuati, ma ora la situazione sta migliorando, hanno affermato le autorità.La polizia e i servizi segreti turchi stanno indagando sulle cause degli incendi boschivi che infuriano nel sud della repubblica, ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan."Le indagini su questi incendi avvenuti contemporaneamente in luoghi diversi continuano. I servizi segreti e polizia stanno lavorando. I risultati saranno resi noti. Spegniamo gli incendi con aerie e elicotteri. Ci sono aerei dalla Russia, dall'Ucraina e un altro verrà inviato dall'Azerbaigian", ha detto Erdogan ai giornalisti.

