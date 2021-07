https://it.sputniknews.com/20210731/tokyo-2020-sollevamento-pesi-antonino-pizzolato-fa-sua-la-medaglia-di-bronzo-12335197.html

Tokyo 2020, sollevamento pesi: Antonino Pizzolato fa sua la medaglia di bronzo

Nel sollevamento pesi l'azzurro è terzo dietro il cinese Xiaojun e il dominicano Bonnat.

Antonino Pizzolato ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella specialità del sollevamento pesi categoria -81 kg.L'azzurro si è reso protagonista di un'ottima prova, venendo superato soltanto dal cinese Lyu Xiaojun e dal dominicano Zacarias Michel Bonnat, rispettivamente oro e argento.Nella prima prova, quella dello strappo, Pizzolato è stato in grado di alzare 165, mentre allo slancio si è fermato a 200, fallendo per tre volte il peso di 203 e per una volta quello di 210, per un totale di 365 kg.Per l'Italia si tratta della prima medaglia olimpica nella specialità in questa edizione dei Giochi.Sale invece a 24 il computo totale delle medaglie conquistate dagli azzurri in Giappone, con due ori, otto argenti e quattordici bronzi.

