Tokyo 2020, boxe: Irma Testa conquista uno storico bronzo tra i pesi piuma femminili

Pur avendo mancato l'accesso alla finalissima, la pugile campana fa la storia con la prima medaglia italiana di sempre nella boxe femminile. 31.07.2021, Sputnik Italia

Nonostante la sconfitta in semifinale contro la filippina Nesthy Petecio, Irma Testa è riuscita a conquistare una storica medaglia di bronzo nella categoria pesi piuma (54-57 kg).La nativa di Torre Annunziata, dopo l'agile successo nei quarti di finale, era chiamata all'impresa contro la campionessa mondiale di categoria, ma è stata superata per split decision con il punteggio di 4-1.Un risultato che ha comunque un sapore più dolce che amaro con la Testa che è riuscita a conquistare la prima medaglia olimpica per la boxe femminile italiana.La garaUn match condotto molto bene in apertura dalla Testa, soprannominata 'Butterfly, che nella prima ripresa è riuscita con un buon numero di colpi assestati alla sua avversaria a conquistare il consenso di tutti e cinque i giudici.Dal secondo round in poi, però, ecco il ritorno della Petecio, che con due destri molto potenti riesce a ristabilire la parità. Nell'ultima e decisiva ripresa, l'azzurra fa molta fatica a reagire e a contenere la furia della pugile filippina, ormai entrata decisamente in ritmo, e per questo premiata dai giudici, seppur in split decision.Il medagliere azzurroCon il bronzo della Testa, sale a 22 il numero delle medaglie conquistate dagli azzurri a Tokyo 2020.Nel complesso, si tratta di due medaglie d'oro, sette d'argento e tredici di bronzo.

2021

