Sì al green pass per due italiani su tre, bocciate le manifestazioni di protesta

Secondo un sondaggio Ipsos i favorevoli al passaporto sanitario prevalgono in tutti i segmenti sociali. Cresce la paura di contagi. 31.07.2021, Sputnik Italia

Nel dibattito tra pro e contro al green pass a fare da cartina tornasole sono i dati del sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera che rivelano che due italiani su tre sono favorevoli al passaporto sanitario che il governo Draghi ha reso obbligatorio dal 6 agosto per l’ingresso in locali e strutture al chiuso ed eventi.Secondo il sondaggio, prevale un'opinione positiva sul green pass:Al contrario un italiano su quattro è di parere opposto:Infine, il 10% degli interpellati non si esprime.La maggioranza è con DraghiSecondo l’istituto diretto da Nando Pagnoncelli “i favorevoli prevalgono tra tutti i segmenti sociali e tra gli elettorati di tutti i partiti”.Gli elettorati più contrari sono quelli di Fratelli d’Italia, con il 41% e della Lega con il 34%.No alle manifestazioniIl sondaggio pone anche una domanda sulle proteste degli ultimi giorni che hanno visto nelle piazze il popolo del “no green pass”.I timori per una nuova ondata aumentanoIl sondaggio analizza anche la percezione relativa all’andamento della pandemia con un aumento dei timori legati alla diffusione del virus, il 33% si dice preoccupato a livello personale (+2% su giugno), dato che aumenta riguardo all’intero Paese +10% rispetto a giugno per un totale del 59%.Un timore che cresce nonostante il 71% della popolazione adulta abbia ricevuto almeno una dose di vaccino.Tra i non vaccinati il 6% intende farlo non appena possibile, mentre il 10% esprime dubbi, il 7% dichiara di non volersi assolutamente vaccinare e il restante 6% non prende posizione.

