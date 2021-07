https://it.sputniknews.com/20210731/russia-peacekeeper-si-trasferiscono-nel-campo-di-addestramento-di-termez-in-uzbekistan-12338824.html

Russia: peacekeeper si trasferiscono nel campo di addestramento di Termez in Uzbekistan

I peacekeeper russi delle brigate speciali del distretto militare centrale hanno iniziato il proprio trasferimento presso il campo di addestramento di Termez... 31.07.2021

2021-07-31T17:59+0200

Il video rilasciato mostra il personale militare che carica armi e oggetti personali su un aereo militare Il-76 all'aeroporto internazionale di Kurumoch, a Samara. Secondo quanto riferito, l'aereo è decollato per la città di Termez dopo aver completato tutte le procedure ufficiali.Gli scontri tra l'esercito afghano e i talebani* sono in corso da tre mesi dopo che le truppe internazionali hanno iniziato a ritirare le proprie forze dal paese. I talebani hanno conquistato vasti territori durante i combattimenti e hanno preso il controllo dei principali valichi di frontiera verso i paesi vicini come il Pakistan.*organizzazione estremista bandita in Russia ed in altri paesi

Andrea VIVA URSS E ARMATA ROSSA 1

1

russia

2021

