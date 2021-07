https://it.sputniknews.com/20210731/russia-caccia-su-35s-precipita-dopo-un-guasto-al-motore-salvo-il-pilota-12338014.html

Russia, caccia Su-35S precipita dopo un guasto al motore: salvo il pilota

Russia, caccia Su-35S precipita dopo un guasto al motore: salvo il pilota

Il guasto al motore del caccia Su-35S si è verificato durante i voli di routine nella regione di Khabarovsk, nell'estremo oriente russo. 31.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-31T16:41+0200

2021-07-31T16:41+0200

2021-07-31T16:41+0200

mondo

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/12337734_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_c31e540403e578b8d15a52f55427623a.jpg

Il pilota dopo essersi catapultato è stato trovato vivo, riferisce il servizio stampa del Distretto militare orientale delle Forze armate russe.La nota osserva che, secondo i dati preliminari, l'aereo è precipitato nelle acque del mare di Okhotsk.Una commissione del Distretto militare orientale ha avviato un'indagine su quanto accaduto.Il caccia Su-35Il caccia Su-35 super manovrabile è progettato per svolgere compiti di acquisizione e mantenimento della supremazia aerea, nonché il supporto aereo per le truppe e il tiro contro bersagli terrestri e marittimi. Le forze armate russe hanno in dotazione la variante Su-35S. Questi caccia sono stati utilizzati durante l'operazione antiterrorismo in Siria.

raus jUEde Strano, visto che il Su 35 di motori ne ha due e sono ingegnerizzati proprio per funzionare anche se uno dei due è fuori servizio. La spiegazione mi convince poco. 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, difesa