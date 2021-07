https://it.sputniknews.com/20210731/riforma-giustizia-cartabia-un-impegno-con-lue-e-con-gli-italiani-nessuna-impunita-12331608.html

Riforma Giustizia, Cartabia: “Un impegno con l’Ue e con gli italiani. Nessuna impunità”

Riforma Giustizia, Cartabia: “Un impegno con l’Ue e con gli italiani. Nessuna impunità”

La Guardasigilli parla delle ore difficili di trattativa, delle norme transitorie per i processi di mafia e i reati gravi e delle bandierine della politica. 31.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-31T10:41+0200

2021-07-31T10:41+0200

2021-07-31T10:41+0200

giustizia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10146660_0:0:1605:904_1920x0_80_0_0_d4bcbae70846bd7cee977e4ec51ee3de.jpg

Adesso che il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al ddl di riforma del processo penale, prima parte dell’attesa riforma della giustizia in Italia, l’obiettivo del governo è di riuscire a votare e approvare alla Camera tra domenica e lunedì. Nel frattempo, la ministra Marta Cartabia, su Repubblica, racconta le ultime ore di “altissima” tensione tra le forze di maggioranza e spiega perché “non ci sarà impunità” nonostante il taglio dei tempi per i processi.“È una riforma importante a vari livelli. Innanzitutto, perché si muove nella direzione di attuare principi costituzionali come la ragionevole durata del processo”, dice la Guardasigilli spiegando che l’eccessiva durata dei processi “è un problema del nostro Paese che dobbiamo risolvere” sia per i principi costituzionali, sia perché “lo dobbiamo ai nostri cittadini, che patiscono i danni di una giustizia lenta”.Inoltre, ricorda Cartabia, “questa riforma è un impegno preso con l’Europa come condizione per ricevere i finanziamenti del Recovery fund”.Un Cdm ad alta tensioneLa ministra della Giustizia parla più volte nell’intervista delle ore difficili di trattativa tra le forze di governo e del fatto che fino all’ultimo c’è stato il timore di un nulla di fatto.I reati di mafia e il doppio binarioSulle modifiche chieste, in particolare dal Movimento 5 stelle, sui tempi dei processi per reati gravi e legati alla mafia, Cartabia spiega che “è stato del tutto naturale prevedere da subito regole diverse”.L’improcedibilità “era già esclusa per i reati puniti con l’ergastolo. I processi di mafia sono trattati con priorità anche per la presenza di imputati detenuti”.Nessuna impunitàCartabia ribadisce più volte poi che i timori per possibili aree di impunità non ci sono: “Nessuna zona di impunità. Assolutamente nessuna”, dice con forza.“I termini che abbiamo messo sono raggiungibilissimi, alla luce dei dati statistici. Inoltre, tra le correzioni apportate da ultimo, ascoltando le richieste dei magistrati, c’è quella di prevedere un regime transitorio che ci consente di arrivare gradualmente agli obiettivi da raggiungere, che sono quelli fissati dalla legge Pinto per la ragionevole durata del processo. Quindi la nostra legge non produce alcuna zona di impunità”.

https://it.sputniknews.com/20210729/ce-lintesa-sulla-riforma-della-giustizia-ok-unanime-del-cdm-dopo-una-seduta-fiume-12315458.html

Irina Derefko Lei con me, non ha preso nessun impegno. Non l'ho votata. 0

Riccardo SE LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E TUTTA QUA.? ALLORA LA GRANDE CARTABIA HA PARTORITO UN TOPOLINO.LA GRANDE ESPERTA PRESIDENTE DI QUA PRESIDENTE DI LA.CREDEVO SAPESSE FARE MOLTO DI MEGLIO. 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

giustizia