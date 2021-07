https://it.sputniknews.com/20210731/pozzuoli-evade-due-volte-dai-domiciliari-nella-stessa-giornata-arrestato-12334197.html

Pozzuoli, evade due volte dai domiciliari nella stessa giornata: arrestato

Non contento, al secondo tentativo di fuga, il protagonista della vicenda ha minacciato di morte il gestore di un bar. 31.07.2021, Sputnik Italia

I Carabinieri di Pozzuoli hanno fatto scattare le manette per Antonio Lubrano, 23enne, evaso per due volte in poco nella stessa giornata dagli arresti domiciliari.Stando a quanto riportato, il giovane si era allontanato una prima volta dalla propria abitazione, con i militari dell'Arma che lo hanno quindi fermato e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.Dopo poco più di due ore, il Lubrano ha nuovamente violato la detenzione domestica, per recarsi al bar.In mattinata i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco insieme a quelli del reggimento Campania avevano effettuato un servizio a largo raggio setacciando le strade della città, arrestando due persone, tra cui un 25enne a sua volta evaso dai domiciliari.

