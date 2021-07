Olimpiadi, tiro con l'arco: argento per l'Italia con Nespoli

https://it.sputniknews.com/20210731/olimpiadi-tiro-con-larco-argento-per-litalia-con-nespoli-12333595.html

Il turco Gazos vince in rimonta la finale del tiro con l'arco a Tokyo 2020. Battuto Mauro Nespoli.

Mauro Nespoli ha ceduto nella finalissima valida per la specialità del tiro con l'arco individuale, vinta dal turco Mete Gazoz con il punteggio di 6-4.Per il tiratore di Voghera si tratta della terza medaglia olimpica in carriera, dopo l'argento a squadre conquistato a Pechino 2008 e l'oro, sempre nella prova a squadre, portato a casa a Londra 2012.La garaParte molto bene l'azzurro, aggiudicandosi il primo set in maniera netta, con due bei 10 e un 9, e riesce poi ad allungare sul 3-1.A questo punto, però, c'è la rimonta di Gazoz, che con determinazione con quista il pareggio sul 3-3 al terzo set.Poco cambia nella quarta frazione, che si chiude sul 4-4, mentre è decisivo il quinto set, dove con una serie di tiri precisi l'atleta turco riesce a mettere la freccia e ad assicurarsi la medaglia del medallo più prezioso.Il medagliere azzurroCon l'argento di Nespoli, sale a 23 il numero delle medaglie conquistate dagli azzurri a Tokyo 2020.Nel complesso, si tratta di due medaglie d'oro, otto d'argento e tredici di bronzo.

