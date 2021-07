https://it.sputniknews.com/20210731/no-green-pass-in-piazza-tra-mascherine-bruciate-insulti-e-slogan-contro-la-dittatura-sanitaria-12340532.html

No green pass in piazza tra mascherine bruciate, insulti e slogan contro la "dittatura sanitaria"

No green pass in piazza tra mascherine bruciate, insulti e slogan contro la "dittatura sanitaria"

Da Napoli a Milano, da Genova a Roma, le proteste dei manifestanti contro il passaporto sanitario. Attacchi a De Luca che ha prolungato le restrizioni e a... 31.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-31T19:46+0200

2021-07-31T19:46+0200

2021-07-31T19:46+0200

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/12258812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bcad53c21e4c3999c61e9b7335781006.jpg

Proteste, slogan, insulti, striscioni, attacchi contro il governo e i giornalisti. Il copione delle manifestazioni contro il green pass è praticamente lo stesso in quasi tutte le piazze che oggi hanno accolto i manifestanti che si scagliano contro il certificato sanitario che dal 6 agosto sarà obbligatorio per chi vuole frequentare eventi e locali al chiuso.Molte le città dove si sono svolte le proteste: a Napoli oltre alle mascherine bruciate, l’ira della folla si è scagliata contro il governatore Vincenzo De Luca, anche a Genova cori contro il presidente della Regione Giovanni Toti, insulti al premier Mario Draghi a Milano, a Torino hanno protestato diversi schieramenti tra cui si sono notati Italexit e Forza Nuova.A Genova il ricordo di De DonnoLa manifestazione genovese è iniziata da piazza De Ferrari, con un discorso dal Palazzo Ducale.Oltre agli striscioni contro il green pass, “libertà, libertà”, sono stati esposti cartelli per ricordare Giuseppe De Donno, l'ex pneumologo mantovano morto il 29 luglio scorso.La folla di circa 500 persone sotto il palazzo della Regione Liguria ha poi rivolto insulti al governatore Toti, chiamato in piazza al “confronto” sul tema di vaccini e green pass.Napoli contro “un film horror su un virus che non esiste”Nel capoluogo campano il coro più scandito è stato quello "assassini, assassini". La manifestazione di piazza Dante ha visto anche i partecipanti bruciare le mascherine e parlare di una lotta "contro un film horror su un virus che non esiste".Oggi il governatore ha prorogato l’obbligo di mascherina anche all’esterno fino alla fine di agosto.Tra gli striscioni: “Meglio morire liberi che vivere da schiavi", "Green pass la morte della democrazia".Nella folla circolano diverse teorie tra cui sul distanziamento che fa parte di “un piano per ridurre drasticamente la popolazione mondiale".Centinaia a Milano tra insulti e sloganNel capoluogo meneghino la manifestazione contro il green pass non è stata autorizzata e si sono registrate tensioni con le forze dell’ordine.Centinaia di manifestanti hanno sfilato in centro fino alla sede del Comune.Sono stati scanditi slogan e insulti contro il governo, i virologi e i giornalisti.A Torino la raccolta firme contro il certificatoA piazza Castello sono stati circa un migliaio i No Vax e i No Green Pass radunati per il corteo.Si segnala anche la presenza degli anarchici della casa occupata Prinz Eugen, con lo striscione "Immunizziamoci dal tecno-capitale", Italexit e Forza Nuova.Nella Capitale zero mascherineA Roma, a piazza del Popolo, sono tornati in piazza i no green pass con le bandiere italiane e nessuna mascherina.Dichiarazioni anche contro "i porti aperti dove non serve il Green pass" e naturalmente contro i vaccini con lo slogan "giù le mani dai bambini", che è risuonato anche in altre piazze.

Irina Derefko Se ci fermiamo ora, è finita! FORZA!!!! 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

green pass