Morte De Donno, i funerali lunedì a Mantova. Da domani camera ardente a Curtatone

Si terranno lunedì 2 agosto i funerali del "padre della terapia plasma", il medico Giuseppe De Donno, morto suicida lo scorso 27 luglio. 31.07.2021, Sputnik Italia

Sono fissati alle 10 di lunedì prossimo nella basilica di Sant'Andrea a Mantova, i funerali di Giuseppe De Donno, il medico pneumologo di 54 anni iniziatore della terapia anti-Covid del plasma iperimmune.Il rito funebre verrà celebrato dal parroco di Curtatone, don Cristiano Grandelli. La camera ardente verrà aperta domenica mattina alle ore 9 e sarà allestita nella sala consiliare del Comune di Curtatone, nel quale De Donno aveva ricoperto la carica di vice sindaco.Ad annunciarlo è il sindaco del comune lombardo in un post su Facebook:De Donno, la cura al plasma e gli attacchi subitiDurante il primo lockdown della primavera 2020, De Donno aveva iniziato a curare i malati di Covid-19 con trasfusioni di plasma ricco di anticorpi di ex pazienti positivi. Nonostante i successi ottenuti in termini di vite umane salvate, questa terapia è stata successivamente abbandonata sulla base di studi internazionali che ne hanno ridimensionato l'efficacia nella lotta contro il coronavirus.De Donno aveva ricevuto molta visibilità grazie a questa scoperta, che lo aveva però esposto agli attacchi di detrattori sui social network.A giugno si era dimesso dall'ospedale Carlo Poma di Mantova, dove aveva lavorato per anni come primario di Pneumologia, ed il 5 luglio aveva iniziato a lavorare come medico di base a Porto Mantovano.Il medico si è tolto la vita nella sua abitazione martedì 27 luglio, in circostanze ancora da appurare. La procura di Mantova ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio.

