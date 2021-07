https://it.sputniknews.com/20210731/migranti-nuovi-sbarchi-a-lampedusa-sei-barchini-in-poche-ore-12336081.html

Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: sei barchini in poche ore

Sono ripresi a pieno regime gli arrivi di barchini a Lampedusa. Dopo i dieci sbarchi di giovedì scorso, che hanno portato l'hotspot di contrada Imbriacola al... 31.07.2021, Sputnik Italia

In base a quanto riporta la stampa locale, 12 tunisini appena sbarcati sono stati individuati dalla guardia di finanza a Cala Croce, poco dopo la mezzanotte. Nel frattempo, a molo Favarolo, una motovedetta delle fiamme gialle ha intercettato a 9 miglia dalla costa, un'imbarcazione con a bordo altri 34 tunisini, fra cui 1 donna e un minore.La raffica di arrivi è proseguita oltre l'alba. I finanzieri hanno soccorso un barchino con 12 tunisini a mezzo miglio dalla costa, un'altra imbarcazione con 12 migranti fra cui 2 donne e 6 minori, infine uno scafo lungo 5 metri con 11 tunisini a bordo. Un'altra imbarcazione con a bordo 18 tunisini è stata recuperata dalla Guardia Costiera a 20 miglia dalla costa, durante la mattinata. Subito dopo il triage i sei gruppi sono stati condotti nella struttura di primissima accoglienza. Il centro di accoglienza di Lampedusa nei giorni scorsi ha accolto sino a 1.137 migranti a fronte di una capienza di circa 250 posti.

La nostra rete di satelliti di osservazione terrestre e marittima COSMO-SkyMed è tecnologicamente in grado di individuare qualunque imbarcazione che parte dalle coste africane e si dirige verso l' Italia. Le nostre autorità, in questo caso il Ministero della Difesa, potrebbe allertare immediatamente le autorità costiere africane per riprendere i migranti prima che giungano in alto mare o, peggio, arrivino all'appuntamento con le navi madri delle ONG. Come si vede il nostro governo non fa niente per arginare il fenomeno perchè è servo dei voleri dell'ebreo Soros e del suo piano protocollare Kalergico.

