Migliorano le condizioni di Gaetano Curreri degli Stadio: ha avuto un infarto

Lo storico leader del gruppo ha avuto un malore durante un concerto ed è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Mazzone di Ascoli Piceno. 31.07.2021, Sputnik Italia

Sono in miglioramento le condizioni di Gaetano Curreri, storico cantante degli Stati, ricoverato in terapia intensiva per un malore sopraggiunto mentre si esibiva sul palco di San Benedetto del Tronto.. L'artista si è sentito male alla fine del concerto, quando stava per eseguire il bis di Piazza Grande. All'improvviso si è accasciato per terra, soccorso dai musicisti e da i medici presenti fra il pubblico. La band ha fatto sapere che si è trattato di un problema cardiaco, fortunatamente superato. "Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene", si legge in una nota pubblicata sui canali social ufficiali degli Stadio. "L’abbiamo sentito via telefono - prosegue - e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui".Gli amici del popolare gruppo musicale, che ha fatto la storia della musica italiana, si sono uniti ai ringraziamenti, ringraziando i fan per il supporto. Non è la prima volta che Curreri è vittima di un problema di salute mentre si esibisce. Nel 2003, durante un concerto per il carnevale di Acireale, nel catanese, un medico fra il pubblico aveva notato il cambiamento del timbro di voce, uno dei sintomi tipici degli ictus. Ricoverato all'ospedale Garibaldi di Catania riuscì a ristabilirsi del tutto.

