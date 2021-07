https://it.sputniknews.com/20210731/il-popolo-del-no-green-pass-torna-in-piazza-oggi-in-piu-di-20-citta-12329315.html

Il popolo del “no green pass” torna in piazza oggi in più di 20 città

Da nord a sud la protesta contro il passaporto sanitario che dal 6 agosto sarà obbligatorio per accedere ad eventi e locali al chiuso. 31.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-31T08:27+0200

Il tam tam sulla rete e sui canali social dei gruppi che si schierano contro il green pass è già partito e nella giornata di sabato sono previste altre manifestazioni contro la certificazione sanitaria che sarà obbligatoria dal 6 agosto.Il popolo dei “no green pass” tornerà in piazza in almeno 20 città in tutta Italia. Tra i centri interessati, Roma, dove a piazza del Popolo si svolgerà una protesta alle 17.30, come a piazza De Ferrari a Genova, a piazza Fontana a Milano, in piazza Castello a Torino e piazza Dante a Napoli. Altre manifestazioni sono previste a Catania, Palermo, Cagliari e Perugia.Una settimana calda di protesteLe manifestazioni di domani arrivano dopo le numerose già organizzate in diverse città negli ultimi giorni, da Firenze a Roma, fino a Pesaro dove si sono verificati gli episodi più violenti.Nel corso del corteo, un gruppo di no vax ha raggiunto la casa del sindaco Matteo Ricci e ha iniziato a minacciare il primo cittadino.A Roma, invece, poca partecipazione per la manifestazione del weekend dove invece dei prospettati 50mila partecipanti erano stati presenti solo un migliaio.Cos’è il green passSi tratta di una certificazione digitale e stampabile che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.Serve a dimostrare che la persona che ne è in possesso è vaccinata con almeno una dose di siero anti-Covid, è risultato negativo a un test molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti oppure è guarito dal Covid-19 da meno di sei mesi.

raus jUEde Il green pass è un obiettivo limitato e troppo legato ad aspetti economici. La vera battaglia andrebbe condotta sulla vera natura del covid e sulla dittatura sanitaria (al momento) instaurata da governanti e altri soggetti a dir poco equivoci, se non proprio corrotti. 1

1

2021

Rachele Samo

