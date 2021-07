https://it.sputniknews.com/20210731/haiti-ex-giudice-della-corte-suprema-sospettato-per-lassassinio-del-presidente-mose-12333971.html

Haiti, ex giudice della Corte Suprema sospettato per l'assassinio del presidente Moïse

La polizia haitiana ha prodotto nuove accuse contro una ex giudice della Corte Suprema, per presunti legami con l'assassinio del presidente Jovenel Moise... 31.07.2021, Sputnik Italia

La polizia haitiana ha prodotto nuove accuse contro una ex giudice della Corte Suprema, per presunti legami con l'assassinio del presidente Jovenel Moise all'inizio di questo mese. Avrebbe incontrato alcuni mercenari colombiani accusati di essere gli esecutori del magnicidio, secondo quanto riporta Reuters.All'inizio della settimana la Procura di Port-au-Prince ha emesso un'ordine di detenzione nei confronti dell'avvocato Wendelle Coq-Thelot, già giudice della Corte Suprema ed estromessa assieme ad altri due magistrati lo scorso febbraio, quando Moise ha affermato che era stato pianificato un colpo di stato contro di lui. Reuters riferisce che allo stato attuale la posizione di Coq-Thelot è sconosciuta e non è stato possibile contattarla per un commento. L'ispettore generale Marie Michelle Verrier, portavoce della polizia nazionale di Haiti, ha dichiarato che, durante gli interrogatori, i mercenari colombiani e haitiani-statunitensi hanno raccontato di aver avuto di aver incontrato due volte Coq-Thelot. Gli incontri sono avvenuti nella casa dell'avvocato. "Queste persone ci hanno fornito i dettagli dei documenti firmati durante gli incontri a casa della signora Coq".Resta ancora il mistero su chi abbia ordinato l'assassinio che ha mandato nel caos il più povero degli Stati latinoamericani, e su come il commando abbia avuto accesso alla residenza del Presidente. Questo martedì un funzionario della sicurezza di Moise è stato arrestato per coinvolgimento nel delitto. Il presidente Jovenel Moise è stato ucciso da un commando che ha fatto irruzione nella sua residenza lo scorso 7 luglio. La polizia ha identificato 28 sospetti, per lo più cittadini colombiani, e ne ha arrestati almeno 23.

Andrea MANDANTI: USA 1

raus jUEde Haiti è un paese privo di valore per noi italiani. Perciò chissenefrega. 1

