Governo, Cingolani: "Impegno di tutti i partiti per andare avanti fino a fine legislatura"

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani guarda con fiducia al proseguimento del governo Draghi fino a fine legislatura. 31.07.2021, Sputnik Italia

In un'intervista rilasciata a La Stampa, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha affermato che tutti i partiti aderenti alla maggioranza si sono impegnati a far sì che l'esecutivo vada avanti fino al termine della legislatura.Cingolani ha quindi precisato che le forze di governo hanno trovato "un compromesso molto ragionevole" che "ha messo tutti d'accordo" al termine di una discussione che è stata "lunga e complessa".Il funzionario ha quindi sottolineato che "ogni settimana a Palazzo Chigi i ministri sentono il senso dell'urgenza e del dovere istituzionale verso l'Europa" che, durante le sessioni di lavoro, tutti si sono dimostrati sempre "estremamente concentrati nel portare a casa i risultati".Piano verde e consumo del suoloIn seguito, il ministro si è concentrato su una delle questioni che riguardano più da vicino il suo dicastero, ovvero quella del piano verde e della collocazione delle centrali a energie rinnovabili.A proposito di quest'ultima questione, è stato chiarito che l'obiettivo del governo è quello di realizzare "più concentrazione dove serve, nel rispetto dei vincoli che ci sono, e massima diffusione dove possibile".Nonostante ciò, il piano per la realizzazione di nuovi impianti dovrà sottostare a criteri "stringenti e prioritari" che devono riguardare la tutela delle aree sede di beni culturali e delle aree naturali protette, del paesaggio naturale", con particolare "attenzione al consumo del suolo."Nelle zone degradate gli impianti di energia rinnovabile possono risultare un volano per avviare progetti sostenibili di recupero", ha conclusoIl successo del G20 AmbienteLa scorsa settimana, presso Palazzo Reale a Napoli si è tenuto il summit del G20 Ambiente.Nel corso delle discussioni, che hanno visto protagoniste le delegazioni dei Paesi che da soli producono oltre l'80% dei gas serra, è stato raggiunto uno storico accordo su clima ed energia.Ad annunciarlo è stato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani parlando di un negoziato “lungo e intenso” che ha portato all'approvazione del “Communiquè”.Nei giorni successivi al vertice, il ministro Cingolani ha elogiato lo "spirito di Napoli”, sottolineando come il dialogo dovrà guidare anche i prossimi incontri internazionali, quali la prossima Cop26 di Glasgow.

