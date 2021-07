https://it.sputniknews.com/20210731/gorbachev-russia-e-stati-uniti-devono-accordarsi-su-un-livello-piu-basso-di-armamenti-nucleari-12332746.html

Gorbachev: "Russia e Stati Uniti devono accordarsi su un livello più basso di armamenti nucleari"

Gorbachev: "Russia e Stati Uniti devono accordarsi su un livello più basso di armamenti nucleari"

L'ultimo segretario dell'URSS ha esortato le due maggiori superpotenze mondiali ad accelerare sul disarmo. 31.07.2021, Sputnik Italia

Mikhail Gorbachev, l'ultimo leader dell'Unione Sovietica, ha espresso la speranza che la Russia e gli Stati Uniti non tirino per le lunghe il loro dialogo sulla stabilità, osservando che le due nazioni dovrebbero concordare la riduzione dei rispettivi arsenali nucleari.L'ex presidente ha anche osservato che altri membri dei big five, i cinque Paesi che sono dotati di armamenti nucleari, cioè Cina, Francia e Gran Bretagna, potrebbero essere invitati alle trattative.A giugno, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il suo omologo statunitense Joe Biden a Ginevra. Dopo i colloqui, Putin ha sottolineato che Russia e Stati Uniti sono responsabili della stabilità globale perché sono le principali superpotenze nucleari "in termini di testate nucleari, veicoli di rientro e mezzi di consegna, nonché per la qualità e la modernità" degli armamenti.L'estensione del New STARTNel mese di gennaio Washington e Mosca hanno concordato di estendere il Trattato New START, affermando anche in una dichiarazione congiunta che entrambe le parti sono impegnate nel controllo delle armi nucleari.USA e Russia hanno sottolineato "una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta".

