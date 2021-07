https://it.sputniknews.com/20210731/gaffe-di-draghi-al-colosseo-se-ascolti-troppo-gli-esperti-non-fai-nulla-12332443.html

Gaffe di Draghi al Colosseo: “Se ascolti troppo gli esperti non fai nulla”

Gaffe di Draghi al Colosseo: “Se ascolti troppo gli esperti non fai nulla”

Il frammento di una conversazione con il ministro Franceschini al G20 Cultura fa infuriare archeologi e professionisti del settore. 31.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-31T09:40+0200

2021-07-31T09:40+0200

2021-07-31T09:53+0200

mario draghi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/12333238_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_b5e2f205cdf44d266dc25fba6a022887.jpg

Dopo la solenne inaugurazione del G20 della Cultura nell’arena del Colosseo di Roma, un’area voluta dall’attuale ministro della Cultura Dario Franceschini nel 2014, rimbalza sui social un frammento della conversazione tra lo stesso ministro e il premier Mario Draghi. Uno stralcio ripreso dalle telecamere ufficiali del ministero della Cultura in cui a sorprendere è un commento caustico del presidente del Consiglio sugli “esperti” e su coloro che hanno criticato il progetto voluto da Franceschini.E la frase, captata e rilanciata sui social dalla community del settore “Mi Riconosci” ha iniziato a fare il giro del web accumulando commenti infuriati.La vicenda e le reazioni sui socialPer ricostruire il senso della frase del premier bisogna risalire al 2014, quando Franceschini decide di avviare il progetto che ha reso agibile da un decennio l’area del Colosseo dove si è svolta la cerimonia inaugurale del G20 della Cultura.Progetto che è stato contestato da esperti ed archeologi che lo hanno ritenuto poco coerente con l’impianto originale e che hanno criticato la mancanza di investimenti nella manutenzione ordinaria della struttura.Franceschini dopo la foto di gruppo, prende in disparte Draghi e spiega la situazione, dicendo che “dovremmo finire forse prima delle elezioni del 2023” “ci sono state contestazioni degli archeologi, e invece… è una cosa bellissima, tu cosa ne dici?”.È in questo momento che il premier risponde con le parole che hanno fatto infuriare: “Guarda, io ho imparato che se uno ascolta troppo gli esperti, non fa niente”.Sotto il post decine di commenti. C’è chi ricorda che “che se una qualifica ha Draghi, per la quale è stato chiamato a fare il PdC, è quella di ‘esperto’!”.Un altro utente scrive: “Il Paese reale, in barba all'Art. 9 della Carta, gli archeologi non sono a casa loro nemmeno al Colosseo. Bravo Mario!”.E ancora: “Quindi il Re del Governo dei competenti invita a non ascoltare gli "esperti" ovvero quelli competenti”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

mario draghi