https://it.sputniknews.com/20210731/gaetano-curreri-si-accascia-sul-palco-per-un-malore-sospeso-il-concerto-degli-stadio-12331780.html

Gaetano Curreri si accascia sul palco per un malore: sospeso il concerto degli Stadio

Gaetano Curreri si accascia sul palco per un malore: sospeso il concerto degli Stadio

Il malore è sopraggiunto durante la tappa a San Benedetto del Tronto del tour estivo del gruppo. Il cantante è ricoverato in terapia intensiva. 31.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-31T09:22+0200

2021-07-31T09:22+0200

2021-07-31T09:22+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/12331454_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_494f1b4565679a834b652dc16f66835c.jpg

Apprensione per le condizioni di Gaetano Curreri, lo storico leader degli Stadio, ricoverato in gravi condizioni per un malore sopraggiunto durante il concerto a San Benedetto del Tronto. L'artista si è accasciato tra gli applausi del bis mentre stava per eseguire il brano Piazza Grande, un omaggio all'amico Lucio Dalla. Il cantante ad un certo punto non è più riuscito a leggere il testo della canzone sul leggio ed è svenuto. Immediatamente gli amici della band si sono precipitati a dargli soccorso e qualche medico presente tra il pubblico è salito sul palco. Il concerto è stato immediatamente sospeso e Curreri è stato ricoverato all'ospedale Mazzone di Ascoli Piceno. Dalla pagina ufficiale del gruppo si apprende che si trova in terapia intensiva in condizioni stabili. Non sono note le cause del malore, fonti ufficiose citate da Tgcom24 parlano di un ictus.

marino516 Vaccinato ?? Chiedo per un amico. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia