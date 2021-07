https://it.sputniknews.com/20210731/facebook-zuckerberg-annuncia-gli-smart-glass-rayban-in-collaborazione-con-luxottica-12338326.html

Facebook è pronta a lanciare i suoi nuovissimi smart glass Ray-Ban, in collaborazione con Luxottica.Lo ha reso noto nelle scorse ore Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Facebook con un post sulla piattaforma:Il nuovo occhiale, come confermato dalla stessa Luxottica, arriverà già nel corso di questo 2021.La stessa compagnia produttrice di occhiali ha riferito che si tratterà di un occhiale di stile con qualche caratteristica da device tecnologico.Per tutti gli appassionati di tecnologia, dunque, è da tenere bene a mente che, proprio come anticipato da Mark Zuckerberg, non sono da attendersi caratteristiche quali un display integrato o funzionalità legate alla realtà aumentata.Il 'Metaverso'Nel medesimo post, Mark Zuckerberg ha illustrato il progetto per la creazione del suo metaverso, ovvero un luogo in cui spazi fisici e virtuali si fondono in una cosa sola, e che possa essere costruito sulla base degli strumenti messi a disposizione dal social networkIl fondatore di Facebook ha poi specificato che il metaverso sarà accessibile "da diversi dispositivi in ​​diversi livelli di fedeltà visiva" e che al suo interno sarà possibile "uscire, giocare con gli amici, lavorare, creare e altro ancora".Oculus QuestInfine, Zuckerberg non poteva non menzionare il supporto a Oculus Quest, uno dei visori di maggior successo sul mercato.In questo senso, ha confermato che nel prossimo futuro sarà rilasciata la Passthrough API, con cui gli sviluppatori potranno iniziare a far pratica con le esperienze di realtà mista.

