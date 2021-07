https://it.sputniknews.com/20210731/ercolano-controlli-a-tappeto-dei-carabinieri-2-arresti-12332045.html

Ercolano, controlli a tappeto dei Carabinieri: 2 arresti

Tra i fermati anche un 25enne originario di Portici, evaso dagli arresti domiciliari. 31.07.2021, Sputnik Italia

I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco insieme a quelli del reggimento Campania, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli, sono intervenuti ad Ercolano, hanno effettuando un servizio a largo raggio setacciando le strade della città.In diversi punti nevralgici della città sono stati piazzati dei posti di blocco. Effettuate anche delle perquisizioni, identificate 55 persone con 17 veicoli controllati e 2 arresti.Diverse le perquisizioni ed i posti di blocco nelle zone nevralgiche. 55 persone identificate, 17 veicoli controllati e 2 arresti.Arrestato, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla procura di Napoli, Clemente Perna, 76enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L’uomo dovrà scontare la pena della detenzione domiciliare di 8 mesi.Nella giornata di ieri l Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha posto in essere un sequestro di beni per un valore complessivo pari a 1,3 milioni di euro nei confronti delle figlie del defunto Ciro Giordano, alias “Ciruzzo a Varchetella”, noto usuraio legato alla camorra.

