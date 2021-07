https://it.sputniknews.com/20210731/dramma-in-olanda-giovane-promessa-dellajax-muore-a-16-anni-12336562.html

Dramma in Olanda, giovane promessa dell'Ajax muore a 16 anni

Il calciatore della giovanile dell'Ajax Amsterdam, il sedicenne Noah Gesser, è morto in un incidente stradale, rende noto il comunicato della società... 31.07.2021, Sputnik Italia

Insieme al giovane giocatore è morto suo fratello. Secondo quanto riportato dai media, l'incidente si è verificato venerdì sera ad Utrecht. Il veicolo, in cui era Gesser, ha imboccato la strada contromano e si è scontrato con un taxi. Il tassista si trova in ospedale.In questa stagione il giovane avrebbe dovuto giocare per la squadra Ajax Under 17.

