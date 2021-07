https://it.sputniknews.com/20210731/disney-obbliga-i-dipendenti-a-vaccinarsi-60-giorni-di-tempo-per-presentare-il-certificato-12337359.html

Disney obbliga i dipendenti a vaccinarsi: 60 giorni di tempo per presentare il certificato

Anche Disney e Walmart, dopo Google, Facebook e Netlix, si sono aggiunte alla lista di aziende che richiedono ai dipendenti di vaccinarsi contro il COVID-19. 31.07.2021, Sputnik Italia

Disney ha concesso 60 giorni a tutti i dipendenti e ai salariati a ore non aderenti ai sindacati per completare il protocollo sanitario di vaccinazione contro il COVID-19Per i lavoratori da remoto, sarà invece obbligatorio presentare una certificazione vaccinale prima di tornare a lavorare in sede:Al momento la nuova misura ha validità solo per il personale statunitense, ma è stato già reso noto che è in sviluppo un protocollo per i dipendenti all'estero.Da parte sua, Walmart ha fatto sapere che tutto il personale amministrativo della sede centrale e delle sedi regionali dell'azienda dovrà essere vaccinatoentro il 4 ottobreIl personale dei supermercati Walmart nelle aree maggiormente interessate dal COVID sarà invece costretto all'obbligo di mascherina.ùIn precedenza era stato reso noto che il sindaco di New York Bill De Blasio aveva reintrodotto l'obbligo di vaccinazione per gli impiegati pubblici per far all'impennata dei casi dovuta alla diffusione della variante Delta.

Andrea IL MONDO *LIBERO" DOVE NON SOLO TI OBBLIGANO A VACCINARTI MA A FARLO È DIRETTAMENTE IL PADRONE SENZA NEANCHE PIÙ LA 'MEDIAZIONE' DELLO STATO DEI PADRONI. 1

raus jUEde Disney è assolutamente inutile per lo sviluppo della civiltà. Anzi, per la sua azione corruttrice delle menti dei più piccoli, andrebbe totalmente eliminata. 0

