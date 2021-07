https://it.sputniknews.com/20210731/difesa-gli-usa-venderanno-18-elicotteri-militari-ch-53k-ad-israele-12331177.html

Difesa, gli USA venderanno 18 elicotteri militari CH-53K ad Israele

Difesa, gli USA venderanno 18 elicotteri militari CH-53K ad Israele

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dato il via libera alla vendita di elicotteri Sikorsky CH-53K King Stallion a Israele per un importo di 3,4... 31.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-31T20:35+0200

2021-07-31T20:35+0200

2021-07-31T20:35+0200

mondo

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/12331141_0:142:2701:1661_1920x0_80_0_0_f3a512622120f4e43bb2672ca3a14f43.jpg

Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di Stato, il contratto prevede la fornitura di 18 mezzi, oltre alle attrezzature per la loro manutenzione.Le tempistiche delle consegne non sono state rese note.Le forniture di armi su contratti stretti con società private americane richiedono l'autorizzazione preventiva del Dipartimento di Stato degli USA.Gli elicotteri pesanti Sikorsky CH-53K King Stallion sono in fase di sviluppo dal 2015 e la produzione in serie è stata lanciata nel marzo 2021.

https://it.sputniknews.com/20210624/usa-e-israele-creeranno-no-fly-zone-per-droni-iraniani-in-medio-oriente-11863318.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, difesa