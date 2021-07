https://it.sputniknews.com/20210731/cuba-riceve-la-prima-nave-con-612-tonnellate-di-aiuti-umanitari-dal-messico-12334495.html

Cuba riceve la prima nave con 612 tonnellate di aiuti umanitari dal Messico

Cuba riceve la prima nave con 612 tonnellate di aiuti umanitari dal Messico

Il Messico manderà due navi con aiuti umanitari a Cuba. La prima è già arrivata. Monito agli USA: "il diritto alla vita va separato dalla politica".

2021-07-31T18:09+0200

2021-07-31T18:09+0200

2021-07-31T18:09+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/522/85/5228553_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_850bcf3aa7a19f9c986137e1d09049d6.jpg

La nave della marina messicana Libertador Bal-02 è arrivata a Cuba con 612,5 tonnellate di aiuti umanitari, ha riferito l'agenzia di stampa Prensa Latina. Il bastimento è stato accolto dal ministro cubano per il Commercio Estero e gli Investimenti, Rodrigo Malmierca, riferisce Prensa Latina.Il Messico ha inviato alimenti e forniture mediche per sostenere Cuba nella peggiore recrudescenza di contagi Covid-19, che l'isola caribica ha finora affrontato. La spedizione include siringhe, maschere, bombole di ossigeno, oltre a latte in polvere, fagioli, farina di frumento, scatolette di tonno e olio commestibile. Inoltre è stato inviato gasolio, anche si non sono state rese pubbliche le quantità inviate. Malmierca ha sottolineato che la nazione sta attraversando un momento difficile a causa dell'inasprimento del blocco economico e commerciale da parte degli Stati Uniti e ha promesso di distribuire gratuitamente i beni donati tra la popolazione.Il presidente Messicano aveva annunciato ad inizio settimana la partenza di due navi con aiuti umanitari diretti a Cuba. In quest'occasione si è rivolto al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, chiedendo di porre fine al blocco unilaterale che da decenni Washington impone su Cuba. Il Messico è uno dei tanti Paesi che a fine giugno ha votato all'Onu contro il blocco statunitense. Secondo quanto riportato da El Pais, AMLO l'invio di aiuti umanitari è un'azione coerente con quel voto. “Abbiamo preso la decisione, per solidarietà, di fronte a questa situazione di blocco, volendo sottomettere politicamente il popolo di Cuba, al governo di Cuba, abbiamo deciso di aiutare, di essere solidali con questo blocco, perché non basta votare ogni anno all'Onu contro il blocco”, ha dichiarato. In precedenza il Messico ha proposto una campagna di aiuti nei confronti di Cuba in seno alla Celac, di cui attualmente detiene la presidenza.

aurora.17 Que viva Mexico. Grande, e grazie al Messico e al suo presidente AMLO. 2

Irina Derefko Ecco, la più bella risposta che si potesse dare al governo assassino e affamatore di popolo USA. Solidarietà. 2

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo