Covid, Lopalco: "Coprifuoco? Più utili chiusure graduali. Convincere più persone a vaccinarsi"

Covid, Lopalco: "Coprifuoco? Più utili chiusure graduali. Convincere più persone a vaccinarsi"

L'esperto ha messo in dubbio l'efficacia del coprifuoco per il contenimento della pandemia di COVID-19.

31.07.2021

2021-07-31T15:27+0200

2021-07-31T15:27+0200

In un'intervista al quotidiano Il Messaggero, l''epidemiologo Pier Luigi Lopalco si è detto convinto della maggiore utilità delle chiusure graduali rispetto all'applicazione del coprifuoco.L'altro punto focale, sul quale l'assessore alla Sanità pugliese ha voluto concentrarsi, è quello relativo alle vaccinazioni.Convincere la popolazione a vaccinarsiLopalco, nel suo intervento, ha infatti sottolineato come la "stragrande maggioranza" dei ricoverati nei reparti COVID-19 siano persone non vaccinate e non solo della fascia over 60, ma anche tra la popolazione più giovane:Un virus impossibile da eradicareIl professore ha dunque delineato quella che dovrebbe essere la missione per i prossimi mesi, ovvero "vaccinare il più possibile", prendendo atto del fatto che la completa eradicazione del virus non è raggiungibile:

