Covid in Italia: contagi e decessi in lieve calo



Il bollettino Covid-19 del ministero della Salute di sabato 31 luglio 2021, mostra un netto incremento dei contagi, mentre i decessi subiscono una lievissima flessione. I nuovi casi sono 6.513, i decessi 16 e i guariti 2.170.Il tasso di positività nazionale si attesta al 2,7%, in lieve flessione rispetto al 2,67% di giovedì. Si registra u incremento di 4.323 attuali positivi, che porta il totale a 87.285.Con i 6.513 contagi odierni, 106 casi in meno rispetto a ieri, il numero complessivo dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 4.350.028.Il numero di guariti è di 2.170 nelle ultime 24 ore, che porta il totale a 4.134.680. I casi di decesso sono 16, due in meno rispetto a ieri. Il totale le vittime del coronavirus in Italia sale 128.063 dall'inizio della pandemia.Contagi nelle RegioniBoom di contagi in Sicilia, con 901 casi, quasi 200 in più rispetto ai 724 accertati venerdì. Segue la Lombardia con 777 positivi nelle ultime 24 ore, il Lazio con 742 casi e l'Emilia Romagna con 700 casi. In coda si trovano Molise e Val D'Aosta con 5 e 4 nuovi positivi. Ricoveri e terapie intensiveI pazienti Covid ricoverati con sintomi in ospedale sono 39 in più rispetto a venerdì. I posti letto occupati in terapia intensiva invece sono 13 in più. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 25. Il totale dei ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.851 e quello dei ricoverati in terapia intensiva a 214.La campagna di vaccinazioneIn totale sono state somministrate 68.280.456 dosi di vaccino contro il Covid-19, secondo quanto i dati riportati da Aifa, aggiornati al pomeriggio di sabato 31 luglio. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 32.265.237, pari al 59,74 % della platea over 12.

