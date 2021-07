https://it.sputniknews.com/20210731/covid-19-russia-6265873-contagi-23807-158563-decessi-792-5608619-guarigioni-19771-12334929.html

Covid-19 Russia: 6.265.873 contagi (+23.807), 158.563 decessi (+792), 5.608.619 guarigioni (+19.771)

Covid-19 Russia: 6.265.873 contagi (+23.807), 158.563 decessi (+792), 5.608.619 guarigioni (+19.771)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 23.807 nuovi contagi da coronavirus. 31.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-31T12:27+0200

2021-07-31T12:27+0200

2021-07-31T12:27+0200

russia

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/12071747_80:0:2000:1080_1920x0_80_0_0_6cb2023808f321e1f4c67557593c1ab1.jpg

Ieri i nuovi contagi in Russia sono stati 23.807. Il totale dei contagi accertati in Russia da inizio pandemia viene ora aggiornato a 6.265.873, ha comunicato alla stampa stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.Nelle ultime ventiquattro ore vi sono stati 792 decessi per causa o concausa COVID-19. Il totale dei decessi da inizio crisi viene aggiornato a 158.563.Le guarigioni certificate sono state 19.771. Il totale dei guariti accertati in tutto il Paese dall’inizio della diffusione del virus si attesta a 5.608.619.Mosca è la città più colpita in termini di numeri assoluti , con 3.514 nuovi casi di contagio e 73 decessi, anche se il maggior numero di vittime ieri è stato registrato a San Pietroburgo con 74Nelle ultime ventiquattro ore tutte le 85 suddivisioni amministrative della federazione sono state interessate da nuovi casi di contagio.

Mg Mg ALESSIO TROVATO MA PERCHE NON DAI I DATI DEGLI USA ? CONTROLLI LA RUSSIA ? 1

1

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, coronavirus nel mondo