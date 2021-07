https://it.sputniknews.com/20210731/cop26-johnson-vuole-togliere-la-quarantena-ai-delegati-vaccinati-con-sputnik-e-sinovac-12336973.html

COP26, Johnson vuole togliere la quarantena ai delegati vaccinati con Sputnik e Sinovac

Il primo ministro britannico Boris Johnson pensa di cancellare le restrizioni all'ingresso nel Regno per i delegati vaccinati con preparati russi e cinesi che... 31.07.2021, Sputnik Italia

Attualmente solo i cittadini completamente vaccinati provenienti degli USA e dell'UE possono visitare la Gran Bretagna senza sottoposti alla quarantena, si prevede che la norma sarà estesa ai residenti di altri Paesi. Tuttavia, il vaccino russo Sputnik V, così come i cinesi Sinovac e Sinopharm, non sono ancora stati riconosciuti dai regolatori britannici ed europei.Secondo le indiscrezioni di fonti, Johnson teme che il negare l'ingresso libero a "migliaia di delegati" immunizzati con vaccini russi e cinesi potrebbe provocare il rinvio del vertice con l'alternativa di tenerlo in formato di videoconferenza.Come scrive il giornale, la decisione di Johnson potrebbe portare a una spaccatura nel consiglio dei ministri. The Times osserva che una decisione definitiva riguardo la questione non è stata ancora presa.La 26° Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) si svolgerà a novembre a Glasgow, in Scozia. Al vertice parteciperanno i rappresentanti di circa 200 paesi, tra cui leader mondiali, esperti e attivisti. L'incontro dei leader mondiali nell'ambito del vertice di Glasgow è previsto per il 1° e 2 novembre, e in complesso il vertice durerà due settimane. Al summit si prevede di adottare una serie di documenti sui temi della riduzione delle emissioni di gas serra e del raggiungimento della neutralità del carbonio.

