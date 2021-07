https://it.sputniknews.com/20210731/campania-confermato-divieto-asporto-alcol-dalle-22-e-obbligo-mascherine-fino-al-31-agosto-12337525.html

Campania, confermato divieto asporto alcol dalle 22 e obbligo mascherine fino al 31 agosto

Campania, confermato divieto asporto alcol dalle 22 e obbligo mascherine fino al 31 agosto

In precedenza il presidente della Regione De Luca aveva annunciato che l'obbligo di mascherina sarebbe rimasto in vigore per tutta l'estate in Campania. 31.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-31T17:45+0200

2021-07-31T17:45+0200

2021-07-31T17:51+0200

italia

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/917/74/9177464_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_1d07825ff47000c4a614fb9db7db567b.jpg

La Regione Campania ha reso noto di aver esteso per un altro mese le misure straordinarie anti-COVID-19.Con l'ordinanza n.21 del 31 luglio 2021, firmata dal governatore Vincenzo De Luca, sono prorogate le misure in scadenza, oltre ad essere aggiornate le direttive che saranno effettive a partire dal prossimo 6 agosto , le disposizioni relative agli spettacoli e ai controlli all'aeroporto di Capodichino.In particolare, continuerà ad essere in vigore il divieto di asporto di alcolici di qualsiasi gradazione dalle 22 alle 6 del mattino da parte di tutti gli esercizi commerciali (bar, ristoranti, pizzerie, chioschi, vinerie, pub eccetera). Nella disposizione della Regione, viene inoltre ribadito il divieto di affollamento o assembramenti per la consumazione di qualsiasi genere alimentari in luoghi pubblici o aperti al pubblico.Obbligo di mascherina all'apertoConfermato, poi, l'obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi non isolati anche all'aperto sul territorio regionale.In questa lista sono dunque compresi centri urbani, piazze, ma anche lungomare nelle ore e nelle situazioni di maggior affolamento, così come in fiere, mercati ed altri eventi e nei trasporti pubblici.Il COVID-19 in CampaniaFino ad oggi sono circa 431.000 i casi di coronavirus registrati nella Regione Campania dall'inizio dell'emergenza pandemica.Sono invece oltre 415.000 le guarigioni certificate, a fronte di oltre 7.000 vittime accertate.

https://it.sputniknews.com/20210705/de-luca-lobbligo-di-mascherina-in-campania-rimarra-per-tutta-lestate-12023348.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, coronavirus in italia