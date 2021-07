https://it.sputniknews.com/20210731/botta-e-risposta-al-vetriolo-salvini-letta-fa-da-palo-a-conte-il-dem-parli-da-pistolero-12339630.html

Botta e risposta al vetriolo, Salvini: “Letta fa da palo a Conte”. Il Dem: “Parli da pistolero”

Botta e risposta al vetriolo, Salvini: “Letta fa da palo a Conte”. Il Dem: “Parli da pistolero”

Il leader della Lega dal Papeete torna ad attaccare il segretario Pd e dopo lo scontro a distanza parla di “nervi scoperti” del capo del Nazareno. 31.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-31T18:51+0200

2021-07-31T18:51+0200

2021-07-31T18:51+0200

matteo salvini

enrico letta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10343436_0:0:1891:1063_1920x0_80_0_0_c097730221fe2fa8cc80267d521e5ffe.jpg

Un’estate caldissima e soprattutto un clima politico incandescente. Ad accendere la miccia i commenti del leader della Lega Matteo Salvini che dal Papeete ieri ha dato i suoi giudizi sugli alleati di maggioranza, non risparmiando niente a nessuno, ma soprattutto al segretario del Pd Enrico Letta.Per Letta anche altri commenti duri: “È una banderuola che non controlla il suo partito”.Parole che non sono andate già al numero uno dei Dem. Letta non ha mitigato i toni e ha risposto con un tweet durissimo.E poche ore dopo sempre dal Papeete Salvini ha commentato sarcastico replicando al segretario Pd:Il Pd assente alla festa della LegaSalvini si trova al Papeete, dove nel 2019 scoppiò la crisi del governo giallo-verde, per poter partecipare alla festa della Lega a Cervia.Occasione a cui era stato invitato a partecipare anche il Pd. Con il clima attuale, però, la deputata Alessia Morani, che era stata invitata, ha declinato.E ancora dal Nazareno non sono stati previsti sostituti e soprattutto, hanno fatto notare fonti Dem, non ci sono stati altri inviti dalla Lega.

aurora.17 Come i "ladri di Pisa" o di qualunque altro luogo. Di "notte" stanno al governo assieme e di giorno fanno finta di litigare. battibecco demagogico preelettorale tra comari. 2

Irina Derefko Solo fumo negli occhi di chi non vuole vedere. Entrambi, sostengono il governo Draghi non votato ma nominato. Buffoni!!! Gli altri, non sono da meno. 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

matteo salvini, enrico letta