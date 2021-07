https://it.sputniknews.com/20210731/bibione-cade-dal-terrazzino-per-sfuggire-ad-arresto-morto-44enne-tedesco-12336402.html

Bibione, cade dal terrazzino per sfuggire ad arresto: morto 44enne tedesco

La vittima era ricercata con un mandato di cattura europeo. 31.07.2021, Sputnik Italia

Un cittadino di nazionalità tedesca di 44 anni è decedutoa Bibione, in provincia di Venezia, dopo essere caduto dal terrazzino situato al quinto piano del lussuoso albergo in cui era alloggiato.L'uomo, ricercato con un mandato di cattura europea per reati contro il patrimonio, era stato raggiunto questa mattina intorno alle 9 presso la struttura dai Carabinieri della Compagnia di Portogruaro.All'ingresso dei militari nella sua camera, il 44enne ha tentato di darsi alla fuga proprio attraverso la piccola terrazza, finendo però per precitare di sotto con un volo di svariati metri.Per la vittima, nonostante il pronto intervento dei soccorsi nedici, non c'è stato niente da fare, con la morte che è stata istantanea.Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco, i soccorritori del Suem e il medico legale per i rilevamenti del caso.

