Arizona, sciame di api impazzite attacca persone: 1 morto e 5 feriti

Arizona, sciame di api impazzite attacca persone: 1 morto e 5 feriti

Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite dopo aver scosso un grande alveare a Marana, in Arizona, ha reso noto il distretto dei vigili del fuoco del... 31.07.2021, Sputnik Italia

Secondo i vigili del fuoco locali, un considerevole sciame di api avrebbe attaccato i malcapitati fuoriuscendo da un "grande alveare aperto" e situato su un albero vicino.Gli insetti hanno punto tre persone "centinaia di volte" così come tre vigili del fuoco, che sono stati inviati sul posto.La polizia ha detto di aver rimosso l'alveare e la maggior parte delle api, ma ha avvertito la popolazione locale a prestare attenzione e attraversare l'area interessata con cautela."Sebbene l'area sia molto più sicura, ci sono ancora alcune api. Si prega di continuare a prestare attenzione mentre si è nell'area. Diverse persone sono rimaste ferite e una persona è morta a causa delle ferite riportate", ha affermato il dipartimento di polizia di Marana in una nota.Il Centers for Disease Control and Prevention americano nel 2019 ha riferito che tra il 2000 e il 2017, 1.109 persone negli Stati Uniti sono morte a causa di punture di api, calabroni o vespe, con una media annuale di 62 decessi nel periodo rilevato.Cosa fare in caso di puntura di ape o vespa?In caso di puntura, i medici consigliano di rimuovere immediatamente il pungilione dalla ferita con una pinzetta o con le unghie, ma non di non esercitare pressione con le dita sul tessuto cutaneo circostante, poiché ciò può facilitare la diffusione della tossina. Successivamente, la ferita deve essere lavata sotto un getto di acqua corrente fredda e disinfettata. Nei casi più gravi una persona allergica può aver bisogno di farmaci antistaminici.

