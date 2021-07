https://it.sputniknews.com/20210730/valle-daosta-in-pantaloncini-ai-4000-m-del-monte-rosa-lallarme-del-soccorso-alpino---foto-12324472.html

Valle D'Aosta, in pantaloncini ai 4.000 m del Monte Rosa: l'allarme del soccorso alpino - Foto

Valle D'Aosta, in pantaloncini ai 4.000 m del Monte Rosa: l'allarme del soccorso alpino - Foto

Il servizio di emergenza ha denunciato la presenza di numerosi escursionisti che si avventurano ad alta quota sprovvisti dell'attrezzatura e dell'abbigliamento... 30.07.2021, Sputnik Italia

Il soccorso alpino valdostano ha lanciato un appello alla prudenza, condividendo la foto di uno spericolato escursionista che si trovava sulla via normale del Breithorn, ai 4.000 metri del Monte Rosa, e stava procedendoda solo, in una zona ad alto rischio di presenza di crepacci, senza abbigliamento tecnico adeguato, né scarponi, ramponi, casco e corda."In caso di caduta in crepaccio, questa persona ha pochissime possibilità di sopravvivenza", ha riferito il direttore del Cnsas valdostano, Paolo Comune.E' stato inoltre sottolineato che, a dispetto dei numerosi appelli alla prudenza da parte delle autorità, tali comportamenti sono molto frequenti:Un episodio simile era avvenuto la scorsa primavera, quando un altro alpinista era caduto per 20 metri in un crepaccio in una zona poco distante da quella della fotografia.In quell'occasione, nonostante fosse equipaggiato in maniera adeguata, l'escursionista era rimasto semi-sepolto sotto la neve che aveva ceduto sotto i suoi piedi, ma era stato trovato in buone condizioni.

Snowstorm La gente comune non impara mai... Solo poche settimane fa tre sprovveduti di provincia, probabilmente impiegati, sono saliti a oltre 4000 m, aenza equipaggiamento adeguato, e due impiegate sono morte assiderate per l'improvviso cambiamento meteo. Ovviamente, come è usuale per le persone comuni, avevano solo telefoni cellulari, in un'area dove è risaputo che il segnale di rete cellulare terrestre è da scarso a completamente assente. La gente comune non recepisce che occorrono telefoni satellitari e/o apparati radio, oltre ovviamente ad abbigliamento adeguato. Non c'è niente da fare, loro sanno le pratiche commerciali, burocratiche, giurisprudenti, la realtà oggettiva per loro non conta nulla. 0

