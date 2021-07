https://it.sputniknews.com/20210730/tokyo-2020-bronzo-per-lucilla-boari-nel-tiro-con-larco-12320609.html

Tokyo 2020, bronzo per Lucilla Boari nel tiro con l'arco

La classe 1997 è la prima donna italiana a salire sul podio olimpico di specialità 30.07.2021, Sputnik Italia

In una giornata avara di soddisfazioni per la spedizione azzurra a Tokyo, è la stella di Lucilla Boari a splendere, con la tiratrice che si è aggiudicata un'ottima medaglia di bronzo nella gara di tiro con l'arco donne.Superata, nella gara valida per la finalina per il terzo posto, l'americana McKenzie Brown, con il punteggio di 7-1.Un successo mai in discussione per l'atleta originaria di Mantova, che è partita con il botto, portandosi sul 3-1.Nel terzo set arriva poi l'allungo decisivo sul 5-1, con la chiusura nel quarto con un bel 10 e la conquista di una storica medaglia.Mai prima d'oggi, infatti, una donna italiana era riuscita ad arrivare sul podio olimpico di specialità.Il medagliere azzurroCon il podio della Boari salgono a 20 le medaglie conquistate dalla compagine italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020.Nel complesso gli azzurri hanno portato a casa di 2 medaglie d'oro, 7 argenti e 11 bronzi.

