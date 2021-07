https://it.sputniknews.com/20210730/rt-apre-la-ricezione-di-domande-per-il-premio-internazionale-khaled-alkhateb-2021-12326083.html

RT apre la ricezione di domande per il Premio internazionale Khaled Alkhateb 2021

RT apre la ricezione di domande per il Premio internazionale Khaled Alkhateb 2021

Il canale televisivo RT ha aperto l'iscrizione per il Khaled Alkhateb International Memorial Awards, il premio annuale conferito ai giornalisti per i migliori... 30.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-30T16:35+0200

2021-07-30T16:35+0200

2021-07-30T16:35+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/918/79/9187972_0:128:2487:1526_1920x0_80_0_0_eff5c7dda9efdc3253f1180d333c60ac.jpg

Il concorso è intitolato a Khaled Alkhateb, un corrispondente arabo di 25 anni che ha collaborato con RT Arabic, ucciso in Siria nel 2017. Quest'anno si svolge la quarta edizione del concorso.Il Khaled Alkhateb International Memorial Awards viene assegnato per tre categorie:I vincitori dei Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2021 riceveranno un premio in denaro di 200 mila rubli (2.300 euro).È possibile iscriversi al concorso sul sito https://award.rt.com.Nella prima edizioni sono stati premiati partecipanti provenienti da Iraq, Irlanda e Singapore. La giuria era composta da giornalisti stranieri e russi.Nel 2019, a concorrere per la vittoria sono state opere da 25 paesi. I premi sono stati conferiti a rappresentanti di Russia, Stati Uniti, Italia e India, autori di reportage da Siria, Iraq e Libia.Nel 2020, il premio dell'RT è stato conferito a corrispondenti militari di Russia, Siria e India.Il canale televisivo RT ha istituito il Khaled Alkhateb International Memorial Awards in memoria del giornalista 25enne Khaled Alkhateb, che ha collaborato con RT Arabic. Il giovane giornalista è rimasto ucciso in un attacco missilistico dei ribelli islamisti nella provincia siriana di Homs nel 2017. Nei suoi reportage descriveva le battaglie delle forze governative siriane con i terroristi. Nel 2018 il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per il conferimento postumo a Khaled Alkhateb della medaglia "per il coraggio", consegnata ai familiari del corrispondente alla prima cerimonia di premiazione del concorso.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo