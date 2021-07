https://it.sputniknews.com/20210730/pregliasco-quarta-ondata-spero-sia-solo-un-colpo-di-coda-12318021.html

Pregliasco: “Quarta ondata? Spero sia solo un colpo di coda”

Il virologo auspica l’obbligo vaccinale per i docenti e un’alta immunizzazione per gli studenti. E smonta le teorie sui rischi dei vaccini. 30.07.2021, Sputnik Italia

L’Italia sta vivendo adesso quello che è già successo in altri Paesi che hanno riaperto prima e hanno registrato in anticipo un aumento dei contagi da coronavirus, mentre “noi vivevamo una sorta di luna di miele”.Per il virologo Fabrizio Pregliasco, che parla sulle pagine del Corriere della Sera, l’aumento delle infezioni, quindi, è legata alle riaperture e a quella “eclissi di coscienza durante i festeggiamenti” per la vittoria agli Europei, che ha favorito la diffusione del coronavirus. Pregliasco ribadisce poi, nonostante le riaperture e la campagna vaccinale, che “ogni contatto fra persone può potenzialmente rappresentare un rischio di contagio, anche se basso” e “il green pass è un elemento che può rendere un contesto più sereno e diminuisce il rischio di contagio, anche se non lo azzera”.Smontare falsi miti e fake newsIl virologo, poi, insiste sulle ragioni che determinano una certa resistenza al vaccino e sfata alcune delle informazioni che circolano.Il virologo, infine, lancia una provocazione per la riapertura della scuola, oltre a vaccinare i giovani, che “fondamentale” per la riapertura, paragona i docenti “agli operatori sanitari, soprattutto coloro che hanno a che fare con i bimbi più piccoli. Io sarei per l’obbligo della vaccinazione”.

