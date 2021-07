Pil Italia vola al 2,7%, Brunetta: "E' boom economico, Draghi vero game changer del Paese"

https://it.sputniknews.com/20210730/pil-italia-vola-al-27-brunetta-e-boom-economico-draghi-vero-game-changer-del-paese-12325639.html

L'Istat rileva una decisa ripresa dell'economia italiana fra aprile e giugno, con il Pil, l'insieme dei beni e servizi prodotti dal Paese, che nelle stime preliminari fa un balzo in su del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% in termini tendenziali, ovvero rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento tendenziale eccezionalmente marcato è dovuto, spiega Istat, dal confronto con il punto di minimo toccato nel secondo trimestre del 2020, all'apice della crisi sanitaria da Covid-19. I dati sul Pil nel secondo trimestre del 2021 sono corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati. Rispetto allo stesso periodo del 2020, gli ultimi tre mesi dell'anno hanno avuto una giornata lavorativa in più. Con questi dati la variazione acquisita per il 2021, ovvero la crescita annuale in presenza di variazioni nulle nei periodi successivi, è stimata al 4,8%, una cifra che si approssima al 5% previsto da governo, Commissione europea e Bankitalia."Boom economico""L’Italia sta vivendo una vera e propria fase di boom economico, come certificato dagli ultimi dati sul Pil pubblicati oggi dall’Istat", commenta in una nota il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, secondo cui alla luce dei nuovi dati Istat "le stime di crescita del Pil annuale dovranno essere necessariamente riviste tutte al rialzo, perché quelle attuali sono basate su ipotesi non più veritiere di aumento del Pil del secondo trimestre". Per Brunetta questi dati costituiscono la conferma per quanti credevano che il nuovo esecutivo avrebbe portato alla "tanto attesa svolta" per l'economia italiana. "Draghi è davvero il game changer per il nostro Paese. Basta solo non farci del male”, conclude.

