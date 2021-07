https://it.sputniknews.com/20210730/pesticidi-nello-yogurt-il-ministero-della-salute-ordina-il-ritiro-di-decine-di-prodotti-12326719.html

Pesticidi nello yogurt, il ministero della Salute ordina il ritiro di decine di prodotti

Il ministero della Salute ha disposto il ritiro dagli scaffali di decine di yogurt, formaggi, creme e sostituti vegetali contaminati dalla sostanza... 30.07.2021, Sputnik Italia

E' allarme per i prodotti alimentari contaminati da ossido di etilene, il fumigante cancerogeno e genotossico contenuto nei prodotti a base di farine vegetali. Sono ormai centinaia in tutta Europa gli alimenti ritirati dagli scaffali contenenti il pericoloso pesticida. Tracce di ossido di etilene sono state inizialmente trovate in prodotti contenenti farina di sesamo, additivo E410 e farina di semi di carrube. L'allerta ricade su yogurt, gelati, salse, condimenti, creme e prodotti a base vegetale, come carne veg e tofu. Al 30 luglio 2021 il ministero della Salute ha disposto il ritiro dagli scaffali per richiamo chimico i seguenti prodotti contaminati: Per la stessa ragione i supermercati Unes ed Esselunga e il discount Penny Market hanno il richiamo precauzionale di lotti di Yogurt di diverse marche, contenenti farina di semi di carruba: Tutti gli Yogurt richiamati sono stati prodotti da Latte Montagna Alto Adige Soc. Agr. Coop., nello stabilimento di Bolzano, nell’omonima provincia autonoma (marchio di identificazione IT 41 7 CE).Analogamente sono stati richiamati per ragioni precauzionali tutti i sostituti della panna da cucina richiamati, a marchio Qualità Più, Martini Food Service e Master Martini, sono stati prodotti dall’azienda Unigrà Srl, nello stabilimento di via Gardizza 9/B a Conselice, in provincia di Ravenna.Il richiamo degli alimenti contenenti farina di semi di carrube è stato disposto dalla Commissione europea sulla base del principio precauzionale.

raus jUEde Che schifo la manipolazione alimentare con sostanze chimiche. Complimenti invece alla Redazione par aver fatto nomi e cognomi di chi produce alimenti adulterati. Nella stampa nazionale li nascondono sempre (dietro pagamento ovviamente). 0

Emy Li Ma nooo... Qua c'e' da capire bene che sta succedendo... Il fatto che è uscito l'elenco gia ti dice che sono poco potent I produtori... I prodotti sono rititati preventivamente significa non per forza cattivi... A me personalmente di piu preoccupano tutti prodotti che vengono dal Estero. Ma non per qualcosa, quello è commerccio dei grossi e li non uscira mai niente. Maggior raggione di no. Preoccuparsi 0

