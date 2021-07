https://it.sputniknews.com/20210730/parigi-auto-si-schianta-contro-un-bar-almeno-un-morto-e-sei-feriti-12317412.html

Parigi, auto si schianta contro un bar: almeno un morto e sei feriti

Parigi, auto si schianta contro un bar: almeno un morto e sei feriti

Per una donna che stava camminando sul marciapiede non c'è stato scampo. 30.07.2021, Sputnik Italia

Un veicolo si è schiantato contro la veranda di un bar nel 17° arrondissement di Parigi giovedì sera intorno alle 22.30. Il bilancio provvisorio del terribile incidente, parla di almeno un morto e sei feriti, di cui uno grave, che è uno dei passeggeri dell'auto.La vettura in questione, il cui conducente sembrerebbe aver perso il controllo, si è ribaltato prima di urtare la porta dello “Sports Bar”, situato nel nord-ovest della capitale transalpina, in rue Guy-Môquet, secondo quanto riferito dall'Afp.Un incidente stradaleL'episodio è stato descritto come un "tragico incidente stradale" da Geoffroy Boulard, sindaco di questo distretto.L'autista in fugaSu Twitter, la prefettura di polizia di Parigi ha indicato intorno a mezzanotte che era in corso un'operazione di polizia in rue Sauffroy per assicurare alla giustizia il pirata stradale.A suo carico è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose.

