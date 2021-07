https://it.sputniknews.com/20210730/opportunita-unica-in-olanda-porto-di-rotterdam-propone-ai-turisti-di-salire-a-bordo-di-ever-given-12329462.html

Opportunità unica in Olanda: porto di Rotterdam propone ai turisti di salire a bordo di Ever Given

L'amministrazione del porto olandese di Rotterdam propone ai turisti di salire a bordo della nave portacontainer Ever Given, che a marzo ha paralizzato il...

Il porto di Rotterdam, dove ieri è approdata la nave Ever Given, ha colto l'occasione per sfruttare la sua fama, lanciando visite guidate a bordo della portacontainer che aveva bloccato il Canale di Suez per sei giorni.Il sito web del porto descrive il programma della visita: gli ormeggi, i depositi di container e la possibilità di salire a bordo della nave. Tutto a costo di 10,95 € per gli adulti. I biglietti vanno a ruba e sono già esaurite tutte le visite programmate per questa domenica.Il porto olandese propone ai turisti un viaggio in traghetto di 90 minuti accanto alla nave portacontainer. A Rotterdam la nave sta scaricando alcuni dei suoi container e poi dovrebbe partire per Gran Bretagna.La nave portacontainer Ever Given è arrivata al porto di Rotterdam nel primo mattino di giovedì. Si prevede che la nave rimarrà a Rotterdam fino all'inizio di agosto per scaricare container e caricarne di nuovi. La nave portacontainer si dirigerà poi verso la città inglese di Felixstowe.Lo scorso 7 luglio la nave, dopo il suo dissequestro, ha lasciato il Grande Lago Amaro dove era in sosta forzata.La nave portacontainer Ever Given, lunga 400 metri, diretta dalla Cina al porto olandese di Rotterdam, si è arenata il 23 marzo al 151° chilometro del Canale di Suez, bloccandolo la via di navigazione e paralizzando il traffico navale.La nave è stata disincagliata il 29 marzo dopo diversi tentativi, più di 15 rimorchiatori hanno partecipato all'operazione. L'ultima delle 422 navi finita nell'ingorgo all'ingresso del canale ha superato l'infrastruttura il 3 aprile.

