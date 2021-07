https://it.sputniknews.com/20210730/no-green-pass-zaia-lega-in-piazza-mi-rifiuto-di-credere-che-sia-la-linea-del-partito-12322007.html

No Green Pass, Zaia: "Lega in piazza? Mi rifiuto di credere che sia la linea del partito"

No Green Pass, Zaia: "Lega in piazza? Mi rifiuto di credere che sia la linea del partito"

Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, prende le distanze da alcuni esponenti del suo partito che mercoledì sono scesi in piazza assieme ai No Vax per... 30.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-30T14:28+0200

2021-07-30T14:28+0200

2021-07-30T14:28+0200

politica italiana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/843/78/8437801_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aa2711808541c22d9c67d0a864d6dbf8.jpg

"Un discorso è discutere legittimamente sull’obbligatorietà, come fa il segretario Salvini. Altra cosa è farsi portatori di una linea in cui io assolutamente non mi identifico. E mi rifiuto di pensare che sia quella del partito", ha affermato.Sulla decisione di Armando Siri e Claudio Borghi di partecipare alle manifestazioni, Zaia ricorda che la Lega ha una "composizione sociale e culturale variegata, ci sta che qualcuno non la pensi come te", ma "non mi risulta che il partito abbia deciso di rinnegare l’attività dei propri amministratori, presidenti e sindaci".Il presidente del Venero esprime preoccupazioni nei confronti di un "clima" in cui risulta sempre più difficile "compiere il proprio ruolo istituzionale". In questa situazione il tema della vaccinazione fa emergere questioni rilevantissime, perché invocando la "libertà per qualsiasi cosa", si rischia di perdere "il minimo senso del bene comune". "Oggi riguarda i vaccini, domani qualunque scelta di sanità pubblica. Eppure, noi per decenni siamo stati accompagnati da piani di sanità pubblica", afferma il presidente del Veneto. "La mia generazione - prosegue - la distingui perché sulla spalla ha la cicatrice della vaccinazione". Zaia ritiene che "di fronte a un’epidemia bisognerebbe fare squadra", altrimenti la pandemia "si trasforma in guerra civile o, peggio, in guerra tra poveri". La manifestazione dei no pass a RomaLa nuova ondata di proteste contro il Green Pass è scoppiata mercoledì in Piazza del Popolo a Roma. Migliaia di manifestanti hanno preso parte all’iniziativa lanciata dal "Comitato libera scelta" per opporsi alla decisione del governo.Alla manifestazione hanno preso parte anche alcuni deputati della Lega, tra cui Simone Pillon, Alessandro Pagano, Armando Siri, Claudio Borghi, Alberto Bagnai, Guido Martini. Oltre ai leghisti, nel corso della sono intervenuti Vittorio Sgarbi, l'eurodeputato della Lega, Antonio Maria Rinaldi e Gianluigi Paragone.Molti manifestanti hanno paragonato il certificato verde all'Olocausto e alle leggi raziali del regime nazista. Alcune persone indossavano pure le stelle gialle simili a quelle che i nazisti costringevano a indossare gli ebrei durante la seconda guerra mondiale.

Mg Mg QUI NON SI PARAGONA NIENTE E LEGGE RAZZISTA COGLIONI, IL GREEN PASS SERVE PER ALTRE COSE SCOPRITE DA VOI PER COSA FASCHISTI BASTARDI 1

Mg Mg ZAIA KLEINE EIER, NORIMBERGA 1

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana