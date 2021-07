https://it.sputniknews.com/20210730/nel-regno-unito-al-via-il-primo-festival-vegano-di-musica-suina--12322979.html

Nel Regno Unito al via il primo festival vegano di musica ‘suina’

Nel Regno Unito al via il primo festival vegano di musica ‘suina’

Il primo festival di musica suina al mondo, così è stato definito dagli organizzatori, si terrà nella città inglese di Huddersfield, nella contea del West... 30.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-30T19:49+0200

2021-07-30T19:49+0200

2021-07-30T19:49+0200

mondo

animali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/703/16/7031609_0:225:4320:2655_1920x0_80_0_0_f52fcf8f389876cf2f5b8c9600bf1b94.jpg

Gli organizzatori affermano di voler puntare a raccogliere 50mila sterline (più di 58.600 euro) per i maiali accolti nel rifugio ‘Pigs in the Woods’ e pare proprio raggiungeranno l’obiettivo considerando che tutti i biglietti per le due serate, 31 luglio e 1 agosto, dal prezzo di 22 sterline ciascuno (quasi 26 euro), sono stati venduti e il ‘sold out’ è stato dichiarato sul sito dell’evento.Il festival consiste in due giornate nelle quali si esibiranno 12 gruppi musicali che eseguiranno musica rap, jazz e classica. Russell Haggata, direttore operativo e presidente di Pigs in The Wood, ha dichiarato: "I nostri maiali sono unici e amano socializzare e ballare con la musica. Non vedono l'ora che arrivi l'Orchard Pig Gig. Il nostro santuario non esisterebbe senza la generosità delle donazioni e puntiamo a raccogliere oltre 50mila sterline per migliorare le strutture per i nostri maiali, in modo che tutti possano provare la gioia che questi animali possono portare.”L’iniziativa, per quanto stravagante, nasce anche da un fenomeno in crescita che sta diventando un problema effettivo nel Regno Unito. Una vera e propria truffa negli ultimi anni ha offerto per l’acquisto, come animali domestici, i cosiddetti ‘maialini-nani’, una specie completamente differente dai maiali comuni da allevamento.Finché piccoli tuttavia la differenza non si nota, per cui alcuni venditori senza scrupoli hanno fornito serie quantità di maiali comuni spacciandoli per maialini nani. Gli acquirenti poi, quando si accorgono di essere stati truffati, perché i maiali comuni non se la finiscono più di crescere e adulti diventano ingestibili, se ne sbarazzano creando la questione dei maiali abbandonati.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, animali