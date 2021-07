https://it.sputniknews.com/20210730/mar-cinese-meridionale-la-cina-reagira-al-transito-del-gruppo-dattacco-britannico--12326531.html

Mar Cinese Meridionale, la Cina reagirà al transito del gruppo d'attacco britannico

Mar Cinese Meridionale, la Cina reagirà al transito del gruppo d'attacco britannico

Nei giorni scorsi Pechino aveva messo in guardia Londra da provocazioni nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale. 30.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-30T21:15+0200

2021-07-30T21:15+0200

2021-07-30T21:15+0200

mondo

cina

gran bretagna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/12329010_0:0:3327:1871_1920x0_80_0_0_a8ee0b9ea0debb1c617528f52c4b44d8.jpg

Wu Qian, un portavoce del ministero della Difesa nazionale cinese, ha avvertito che Pechino potrebbe rispondere in modo simile a un gruppo d'attacco di una portaerei britannica che naviga attraverso le acque contese del Mar Cinese Meridionale.Come riferito da Wu, il Ministero di Pechino ha chiarito che rispetta la libertà di navigazione ma si oppone fermamente a qualsiasi attività navale che possa provocare polemiche.Al funzionario ha fatto eco il tabloid cinese di stato Global Times, che ha osservato che "l'idea stessa di una presenza britannica nel Mar Cinese Meridionale è pericolosa".Il dislocamento della Queen Elizabeth nel Mar Cinese MeridionaleLa dichiarazione di Wu arriva dopo che il Ministero degli Esteri cinese aveva sottolineato la scorsa settimana che Pechino "si oppone fermamente alla pratica di mostrare i muscoli in Cina", aggiungendo che la decisione di Londra a inviare navi da guerra in Asia "mina la sovranità e la sicurezza della Cina e danneggia la pace e la stabilità regionali" .La scorsa settimana, il Ministero della Difesa britannico aveva annunciato che il gruppo d'attacco HMS Queen Elizabeth stava navigando legalmente nel Mar Cinese Meridionale, "proprio come fa un terzo delle spedizioni globali su base annua".La contesa del Mar Cinese MeridionaleOltre a Pechino, le acque contese del Mar Cinese Meridionale sono rivendicate da un certo numero di paesi, come Filippine, Brunei, Malesia e Vietnam. Gli Stati Uniti non hanno alcuna pretesa sull'area, ma spesso vi conducono missioni cosiddette di “libertà di navigazione”, con conseguenti condanne da parte di Pechino.

https://it.sputniknews.com/20210712/mar-cinese-meridionale-cina-denuncia-lingresso-illegale-di-una-nave-da-guerra-americana-12108055.html

cina

gran bretagna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, cina, gran bretagna