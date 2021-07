https://it.sputniknews.com/20210730/mantova-minore-violentata-dal-branco-ad-una-festa-privata-5-arresti-12321473.html

Mantova, minore violentata dal branco ad una festa privata: 5 arresti

Mantova, minore violentata dal branco ad una festa privata: 5 arresti

La giovanissima si era rivolta ad un pronto soccorso pediatrico, dove è stata accertata la violenza subita. 30.07.2021

La polizia di Mantova ha disposto cinque misure cautelari, di cui due in carcere e tre obblighi di dimora con divieto di allontamento dal domicilio dalle ore 20, per cinque giovani di età compresa tra i 20 e i 23 anni.I cinque, tutti di nazionalità italiana, sono indagati per uno stupro di gruppo ai danni di una minorenne residente nel mantovano e dovranno rispondere dell'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata.L'episodio, stando a quanto emerso dalle indagini, è avvenuto a Suzzara il 18 maggio scorso.In quell'occasione, la polizia era intervenuta al Pronto soccorso pediatrico di Cremona, dove una ragazza riferiva di essere stata violentata circa due settimane prima durante una festa privata in una casa del Mantovano.Le indagini si sono concluse il 2 luglio scorso, quando sono state effettuate delle perquisizioni a carico degli indagati, che hanno permesso di individuare precisamente il luogo dove era avvenuta la violenza e di sequestrare telefoni e altri dispositivi informatici.

Donato Galli Che schifo, castrateli, non chimicamente, ma tagliando l'organo completo, possibilmente senza anestesia. 0

Snowstorm La cultura post-sessantottina del laissez fáire continua a mostrare i suoi veri colori. Si affermato l'approccio sociopsicologico, l'ideologia del "naturale": cani, ragazzini e migranti non vanno educati, vengono lasciati crescere e agire liberamente, come animali selvatici in natura. Ma in natura la bestia mangia la bestia, i Bantu mangiano i Pigmei, le frocette drogate mangiano le loro amiche ccagnette drogate, e così via. Solo il ritorno di un sano autoritarismo può risanare la situazione, perchè il rispetto delle regole va imposto con la forza, altrimenti sono solo carta straccia come in quel patetico staterello proteso nei mari caldi a Sud delle Alpi. 0

