L'OMS ha nominato i tre sintomi principali del COVID prolungato

"Alcuni dei sintomi più comuni della sindrome post-Covid, altrimenti nota come ‘Covid prolungato’, includono mancanza di respiro, disfunzione cognitiva, comunemente chiamata “nebbia mentale" e affaticamento. Questi sono i tre più comuni. Tuttavia il totale effettivo di tutti i sintomi registrati supera i duecento. Quindi l'elenco è piuttosto lungo ", ha detto Diaz in un programma online per ‘Science in 5 Minutes’.Il portavoce ha osservato che, secondo alcuni rapporti, questi sintomi possono persistere dai tre ai nove mesi e che i pazienti affetti da questa sindrome avrebbero bisogno di cure specifiche con specialisti della riabilitazione, psicologi e assistenti sociali."Per quanto riguarda il trattamento speciale che servirebbe, non lo abbiamo ancora. Il motivo è che non ci è ancora del tutto chiaro il perché di questa sindrome (Covid prolungato). Quindi dovremmo prima capire bene il meccanismo della malattia per poi arrivare a formulare i giusti protocolli per le cure”, ha spiegato il rappresentante dell'OMS.

