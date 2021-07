https://it.sputniknews.com/20210730/iss-motori-del-modulo-nauka-avviati-improvvisamente-per-guasto-di-software-12323952.html

ISS, motori del modulo Nauka avviati improvvisamente per guasto di software

ISS, motori del modulo Nauka avviati improvvisamente per guasto di software

L'accensione improvvisa dei motori del modulo di laboratorio multiuso (MLM) Nauka sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stata causata da un momentaneo... 30.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-30T16:02+0200

2021-07-30T16:02+0200

2021-07-30T16:02+0200

mondo

spazio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/12323901_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1089025b3281037563b8d97129a4ece0.jpg

"La meccanica di attracco ha funzionato in maniera sicura, senza commenti, e ha portato alla chiusura di entrambi i meccanismi di attracco: la stazione e il modulo. A causa di un momentaneo guasto di software, è stato attuato per errore un comando diretto per accendere i motori del modulo per il ritiro, il che ha comportato alcune modifiche all'orientamento del complesso nel suo insieme", ha detto.Solovyev ha spiegato che la situazione è stata domata con ausilio di motori del modulo Zvezda."Al momento la stazione è nell'orientamento normale, tutti i sistemi di ISS e MLM funzionano in maniera regolare. Creato un'interfaccia di potenza interna affidabile e di controllo, nonché un'interfaccia di alimentazione, che ha collegato il modulo alla stazione", ha aggiunto Solovyev.Il modulo Nauka è attraccato alla ISS ieri 29 luglio. Tre ore dopo i suoi motori si sono accesi spontaneamente, il che ha provocato un'inclinazione della stazione di 45 gradi. Per riportare la ISS nella posizione normale nello spazio, sono stati utilizzati i motori del modulo Zvezda e del veicolo cargo Progress MS-17. Non c'è stata nessuna minaccia per l'equipaggio che si trova alla stazione. L'agenzia spaziale russa Roskosmos ha riferito nel frattempo che il modulo Nauka veniva integrata nella ISS e che erano in corso i lavori con i resti del carburante nel modulo.

https://it.sputniknews.com/20210708/nasa-veicolo-cargo-cygnus-partira-per-la-iss-il-10-agosto-12055593.html

spazio

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, spazio